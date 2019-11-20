На границе Литвы и Латвии изъяли 320 кг наркотиков, которые везли в Россию

У границы органы Литвы и Латвии правоохранительные органы изъяли 320 кг наркотиков, которые направлялись в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на литовскую таможню.

Отмечается, что фура была задержана в окрестностях латвийского города Даугавпилса. За рулем был гражданин Белоруссии.

Среди груза было обнаружено около 320 кг таблеток. Предположительно, это экстази в размере около 760 тыс. штук. На черном рынке груз стоит около €2,7 млн.

Также был задержан житель Литвы в Каунасе. Его подозревают в организации контрабанды наркотиков. У него изъяты огнестрельное оружие и около €0,5 млн.