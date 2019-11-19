Минюст в ответе ЕСПЧ назвал преувеличенной проблему домашнего насилия в России

Правительство России считает, что в стране достаточно преувеличены масштабы домашнего насилия, и эта проблема не может рассматриваться как «серьезная». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на официальный ответ Минюста в ЕСПЧ.

Как отмечается, такая позиция была высказана в связи с рассматриванием дела четырех женщин, в то числе Маргариты Грачевой, которой муж отрубил кисти рук.

При этом в правительстве также заметили, что российские мужчины больше подвергаются дискриминации, так как в их случае не принято просить о защите от женщин.

В документе также говорится, что Россия не нуждается в законе о домашнем насилии, кроме того, пострадавшие женщины подрывают усилия, «которые правительство предпринимает для улучшения ситуации».

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