ФСИН отреагировала на информацию о попытке самоубийства Соколова

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В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области рассказали о прекрасном самочувствии обвиняемого в убийстве историка Олега Соколова. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

В пресс-службе ведомства отказались подтвердить или опровергнуть сведения о попытке самоубийства Соколова во время проведения следственного эксперимента. При этом представители ФСИН заявили, что на данный момент историк чувствует себя хорошо.

Адвокат обвиняемого Александр Почуев также отказался комментировать данную информацию в связи с трауром после похорон убитой аспирантки Анастасии Ещенко.

Ранее СМИ сообщили о том, что арестованный по обвинению в убийстве сожительницы историк Олег Соколов попытался убить себя.

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