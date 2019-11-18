ФСИН отреагировала на информацию о попытке самоубийства Соколова
В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области рассказали о прекрасном самочувствии обвиняемого в убийстве историка Олега Соколова. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
В пресс-службе ведомства отказались подтвердить или опровергнуть сведения о попытке самоубийства Соколова во время проведения следственного эксперимента. При этом представители ФСИН заявили, что на данный момент историк чувствует себя хорошо.
Адвокат обвиняемого Александр Почуев также отказался комментировать данную информацию в связи с трауром после похорон убитой аспирантки Анастасии Ещенко.
Ранее СМИ сообщили о том, что арестованный по обвинению в убийстве сожительницы историк Олег Соколов попытался убить себя.
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