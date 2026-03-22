Ученые предупредили о смертельной опасности жира на животе даже при нормальном весе

Жир, накапливающийся в области талии, может быть более опасным для сердца, чем общий лишний вес. К такому выводу пришли ученые, представившие результаты на конференции American Heart Association (AHA) 2026 в Бостоне.

Исследование показало: именно висцеральный жир — тот, что окружает внутренние органы, — сильнее связан с риском сердечной недостаточности, чем индекс массы тела (ИМТ).

Ученые проанализировали данные почти 2000 человек и наблюдали их в течение почти семи лет. За это время у 112 участников развилась сердечная недостаточность. Главный результат — объем талии оказался более точным индикатором риска, чем вес. Даже у людей с нормальным ИМТ, но увеличенной талией, вероятность заболевания была выше.

Ключевую роль в этом процессе играет воспаление. Висцеральный жир активно выделяет вещества, которые поддерживают хроническое воспаление в организме. Оно, в свою очередь, повреждает сосуды, нарушает работу иммунной системы и способствует образованию рубцовой ткани в сердце. По оценкам исследователей, воспаление объясняет от четверти до трети связи между абдоминальным ожирением и сердечной недостаточностью. Дополнительный анализ показал, что повышенные уровни маркера воспаления (С-реактивного белка) также связаны с более высоким риском заболевания.

Эксперты подчеркивают, что результаты могут изменить подход к профилактике.

«Важно учитывать не только вес, но и распределение жира. Это ключевой фактор риска, который можно выявить на ранней стадии», — отметила кардиолог Садия Хан, не участвовавшая в исследовании.

При этом ученые уточняют, что работа имеет ограничения: она не различает типы сердечной недостаточности и требует дальнейших исследований.

Тем не менее вывод уже очевиден: нормальный вес не всегда означает низкий риск. Распределение жира в организме — особенно в области живота — может играть решающую роль для здоровья сердца.

Ранее был назван орган, здоровье которого замедляет старение мозга у пожилых.