«Локомотив» разгромил «Акрон» в матче РПЛ

«Локомотив» одержал победу над «Акроном» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Все пять голов железнодорожники забили в первом тайме. Отличились Сесар Монтес, Александр Руденко, Зелимхан Бакаев, Дмитрий Воробьев и Алексей Батраков. Ранее в истории «Локомотива» в чемпионатах России не было случая, чтобы команда забивала пять мячей за первые 45 минут. Предыдущее достижение составляло четыре гола (в матче с «Рубином» в 2008 году).

Единственный мяч «Акрона» на 77-й минуте забил 19-летний нападающий Брайан Аревало, для которого этот матч стал дебютным в стартовом составе. На 84-й минуте Николай Комличенко отправил мяч в ворота прямым ударом со штрафного, но гол был отменен из-за фола Александра Сильянова в атаке.

После этой победы «Локомотив» набрал 44 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Акрон» остался с 22 очками на 10-й позиции. Лидирует «Краснодар» с активом в 49 очков, на втором месте — «Зенит» (48).

