Названа группа продуктов, повышающая риск инфаркта и инсульта на 67 %

JACC: продукты глубокой переработки повышают риск инфаркта и инсульта на 67 %
Частое употребление ультрапереработанных продуктов может значительно повышать риск серьезных сердечно-сосудистых событий. Работа опубликована в журнале JACC: Advances.

Речь идет о продуктах вроде чипсов, колбас, сладких напитков, готовых блюд и завтраков быстрого приготовления. Как показало исследование, люди, потреблявшие более девяти порций таких продуктов в день, на 67% чаще сталкивались с инфарктами, инсультами или умирали от сердечно-сосудистых причин по сравнению с теми, кто ел их редко.

Исследование охватило более 6800 человек в возрасте от 45 до 84 лет, у которых изначально не было диагностированных болезней сердца. Ученые наблюдали за их состоянием и анализировали рацион с помощью опросников.

Оказалось, что риск растет постепенно: каждая дополнительная порция в день увеличивает вероятность неблагоприятных событий примерно на 5%. Причем этот эффект сохранялся даже после учета калорийности рациона, качества питания и таких факторов, как ожирение, диабет и гипертония. Это означает, что опасность может быть связана не только с калориями или составом, но и с самим уровнем обработки пищи.

Механизмы влияния пока изучены не полностью, однако предыдущие работы показывают, что такие продукты способствуют воспалению, набору висцерального жира и нарушению обмена веществ — всем ключевым факторам риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Авторы подчеркивают, что исследование основано на самооценке питания и имеет ограничения. Тем не менее результаты согласуются с предыдущими данными и усиливают аргументы в пользу сокращения доли ультрапереработанных продуктов в рационе.

По словам ученых, один из простых способов снизить риск — внимательнее относиться к составу продуктов и отдавать предпочтение менее обработанной пище: овощам, бобовым, орехам и цельным злакам.

Ранее ученые назвали способ снизить риск инфаркта на 32% при «слабом» сердце.

 
