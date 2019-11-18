Замглавы ФСИН Максименко написал рапорт об увольнении, пишут СМИ

Замруководителя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко написал рапорт об уходе с поста, сообщает Daily Storm со ссылкой на источник.

По данным СМИ, Максименко решил уйти с поста, после того как ему запретили комментировать работу ФСИН.

Источники связал отставку замглавы ведомства с приходом нового главы ФСИН Александра Калашникова.

Ранее Максименко сообщил, что больше не буде лично комментировать деятельность ФСИН.

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