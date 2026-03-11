Дмитриев прилетел в США

Reuters: Дмитриев прибыл в США для встречи с представителями Белого дома

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прибыл в США для проведения встреч с членами администрации президента Соединенных Штатов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что сейчас Дмитриев находится в штате Флорида. Там он встретится с представителями Белого дома в рамках американо-российской рабочей группы по экономике, утверждает агентство.

7 марта Дмитриев сообщил в соцсети X, что обсуждает с американской стороной возможность смягчения санкций в отношении российской нефти.

По его словам, вопрос поднимается на фоне заявлений Вашингтона о возможном пересмотре ограничений. Дмитриев отметил, что тема обсуждается с США, поскольку введенные Западом санкции, как показала практика, наносят ущерб мировой экономике.

Ранее США допустили ослабление санкций против российской нефти.