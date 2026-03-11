Размер шрифта
Бывший вице-президент РФС объяснил, почему сборная России не сможет заменить Иран на ЧМ-2026

Бывший вице-президент РФС Тукманов заявил, что Россия не заменит Иран на ЧМ-2026
Виталий Белоусов/РИА Новости

Бывший вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Тукманов заявил, что не верит в возможность участия России в футбольном чемпионате мира вместо Ирана, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Нет, не верю, что Россия может занять место Ирана. Потому что сборная России не участвовала в квалификации к чемпионату мира 2026 года. Скорее всего, место Ирана может занять команда из той же группы, которая по спортивному принципу не вышла», — сказал Тукманов.

11 марта министр спорта Ирана Ахмад Доньямали заявил, что у сборной страны нет возможности участвовать в чемпионате мира 2026 года в текущих обстоятельствах.

Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Иранская команда отодралась на турнир и попала в группу G, где ее соперниками стали Бельгия, Египет и Новая Зеландия. Все три матча команды должны пройти на территории США. При этом пока неясно, какая сборная сможет заменить Иран, ряд СМИ до этого предположил, что уайлд-кард может получить российская команда, которая отстранена от международных турниров с 2022 года.

Ранее Александр Мостовой исключил участие сборной России на чемпионате мира вместо Ирана.

 
