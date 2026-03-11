Размер шрифта
Зеленский рассказал о приехавшей на Украину делегации из Венгрии

Зеленский: мне не известно, что на Украине делает делегация из Венгрии
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не располагает данными о целях визита делегации из Венгрии, прибывшей на Украину. Об этом сообщает УНИАН.

«Что делает здесь делегация, мне неизвестно», — заявил президент республики.

Он добавил, что по словам министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, «приехали какие-то люди».

Зеленский также пообещал назвать Евросоюзу даты возобновления работы нефтепровода «Дружба».

11 марта экс-генерал Службы безопасности Украины (СБУ) Григорий Омельченко выступил с угрозой в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Он заявил, что СБУ знают не только, где живет Орбан, но и где он ночует, гуляет, пьет пиво и вино и с кем встречается. Омельченко призвал венгерского политика «подумать о своих пятерых детях и шести внуках». Он объяснил, что его угрозы связаны с якобы антиукраинской позицией Орбана.

До этого Зеленский пригрозил премьеру Венгрии. Он пообещал дать адрес политика ВСУ, если он продолжит блокировать транш ЕС для ВСУ в размере €90 млрд. В ответ Орбан заявил, что Украина ничего не добьется от Венгрии с помощью шантажа.

Ранее Орбан сообщил об угрозах украинцев его семье.

 
