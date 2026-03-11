Размер шрифта
Над регионами России сбили 53 беспилотника ВСУ

Минобороны: системы ПВО сбили 53 дрона ВСУ над регионами России за шесть часов
Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 53 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территориями регионов России за шесть часов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным ведомства, над территорией Крыма сбили 21 беспилотник, еще девять — над Краснодарским краем. Также восемь дронов уничтожили на Белгородской областью, семь БПЛА — над акваторией Черного моря.

Помимо этого, как отметили в министерстве, над территорией Курской области сбили шесть БПЛА, еще два — над Воронежской областью.

По информации Минобороны, попытки атак были зафиксированы в период с 14:00 по 20:00 мск. Украинские войска задействовали беспилотники самолетного типа, уточнили в ведомстве.

Несколькими часами ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что фрагменты беспилотника задели многоквартирный дом в Анапе. По предварительной информации, никто не пострадал.

Ранее в России нашли неожиданное применение беспилотникам.

 
