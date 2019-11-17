Комендантский час введен в Мексике из-за участившегося насилия

Комендантский час ввело генконсульство США в приграничном мексиканском городе Нуэво Ларедо. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что комендантский час распространяется на сотрудников генконсульства. Им запретили покидать пределы представительства из-за участившихся атак насилия.

Дипломатов попросили избегать публичные места после того, как начались столкновения силовых структур и криминальных группировок в минувший четверг, 14 ноября.

В перестрелках в четверг погибли семь человек, в том числе один солдат. По данным СМИ, ночью пятницы произошло шесть перестрелок, включая нападение на вооруженный конвой, в котором погиб вооруженный преступник.