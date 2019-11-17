Водитель автомобиля убил ножом пешехода в Мытищах

Водитель автомобиля в Подмосковном городе Мытищи напал с ножом на пешехода и убил его. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника ГСУ СК по Московской области Ольгу Врадий.

Согласно имеющимся данным, 68-летний водитель автомобиля и 43-летний пешеход вступили в конфликт днем 16 ноября. В ходе разборки автомобилист ударил ножом в шею пешехода. Мужчина скончался.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства.

Подозреваемый задержан, его допрашивает следователь.