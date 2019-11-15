Поездки на метро подорожают на 10 рублей в Петербурге

Разовый проезд на общественном транспорте Санкт-Петербурга подорожает на 10 рублей в 2020 году, сообщает ТАСС.

До 50 рублей увеличится стоимость поездки в наземном транспорте и до 55 рублей — в метро.

Повышение коснется только цен на разовый проезд.

По данным властей, среди пассажиров, совершающих разовые поездки, в основном туристы. Большинство населения пользуется картой «Подорожник» и льготными проездными.

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