Поездки на метро подорожают на 10 рублей в Петербурге
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Разовый проезд на общественном транспорте Санкт-Петербурга подорожает на 10 рублей в 2020 году, сообщает ТАСС.
До 50 рублей увеличится стоимость поездки в наземном транспорте и до 55 рублей — в метро.
Повышение коснется только цен на разовый проезд.
По данным властей, среди пассажиров, совершающих разовые поездки, в основном туристы. Большинство населения пользуется картой «Подорожник» и льготными проездными.
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