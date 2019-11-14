Убийцам и насильникам запретят управлять такси, автобусами и трамваями

Минтранс разработал законопроект, согласно которому насильникам, убийцам, террористам и другим опасным преступникам запрещается работать водителями такси, общественного транспорта. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документ ведомства.

Как отмечается, соответствующий законопроект был разработан по поручению президента России Владимира Путина, инициатива принадлежит мэру Москвы Сергею Собянину.

Депутаты Госдумы законопроект поддержали.

Согласно документу, юридическим лицам запрещается брать на работу водителями таксомоторов, автобусов, троллейбусов и трамваев лиц,у которых есть неснятая или непогашенная судимость по статьям «Убийство», «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», «Истязание», «Изнасилование» (в случаях, когда преступления были признаны тяжкими и особо тяжкими), «Теракт», «Организация террористического сообщества», «Организация деятельности террористической организации».

Людей с условным сроком данное правило не касается.

Условный срок не будет при этом препятствием для управления транспортным средством.

В течение 120 дней после принятия закона работники из сферы перевозок должны будут предоставить работодателю справку из полиции о судимости. При отсутствии соответствующей справки компания имеет право уволить сотрудника.

Кроме того, в законе «О государственной регистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателей» появится норма, запрещающая гражданам, желающим перевозить пассажиров, регистрироваться в качестве ИП при наличии судимости.