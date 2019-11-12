Россияне задержаны в Южной Корее после парашютных прыжков с высотки

В южнокорейском городе Пусан двое граждан России были задержаны после того, как они совершили прыжок с парашютом с крыши одного из небоскребов. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, инцидент произошел ночью 9 ноября. Россияне без разрешения пробрались на крышу 178-метровой высотки в приморском районе Хэундэ и совершили прыжок, после которого приземлились на крышу соседнего здания.

В настоящее время местная полиция расследует обстоятельства несанкционированного проникновения.

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