Адвокат Соколова заявил, что защита может сослаться на самооборону

Адвокат доцента СПбГУ Олега Соколова, который подозревается в убийстве аспирантки, Александр Почуев заявил, что защита может сообщить, что это была самооборона, передает РИА «Новости».

По его словам, линия защиты еще не выстроена, на данный момент готовится ходатайство о назначении психолого-психиатрической экспертизы подозреваемому.

«Возможно, что мы заявим о самообороне», — сказал адвокат Соколова после заседания.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— СПбГУ уволил Соколова

— Историк Соколов заявил в суде о нападении со стороны убитой аспирантки

— От Наполеона до Отелло: как адвокаты защищают доцента Соколова