Адвокат Соколова заявил, что защита может сослаться на самооборону
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Адвокат доцента СПбГУ Олега Соколова, который подозревается в убийстве аспирантки, Александр Почуев заявил, что защита может сообщить, что это была самооборона, передает РИА «Новости».
По его словам, линия защиты еще не выстроена, на данный момент готовится ходатайство о назначении психолого-психиатрической экспертизы подозреваемому.
«Возможно, что мы заявим о самообороне», — сказал адвокат Соколова после заседания.
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