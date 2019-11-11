СК опубликовал видео из квартиры Соколова

Следственный комитет России опубликовал видео из квартиры убившего аспирантку СПбГУ доцента Олега Соколова. Ролик появился на YouTube-канале.

Отмечается, что в квартире Соколова было обнаружено множество старинных исторических предметов: рыцарские доспехи, мундиры, оружие.

В отношении Соколова прошло судебное слушание, по результату которого мужчину отправят под арест в СИЗО до 8 декабря.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Подозреваемого в убийстве аспирантки историка Соколова арестовали до 8 января

СК отменил опознание тела убитой Соколовым студентки СПбГУ Тело убитой в Петербурге аспирантки нашли в реке, пишут СМИ