СК опубликовал видео из квартиры Соколова

<img src="//img.gazeta.ru/files3/732/12803732/011-pic905-895x505-17202.jpg">

Следственный комитет России опубликовал видео из квартиры убившего аспирантку СПбГУ доцента Олега Соколова. Ролик появился на YouTube-канале.

Отмечается, что в квартире Соколова было обнаружено множество старинных исторических предметов: рыцарские доспехи, мундиры, оружие.

В отношении Соколова прошло судебное слушание, по результату которого мужчину отправят под арест в СИЗО до 8 декабря.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Подозреваемого в убийстве аспирантки историка Соколова арестовали до 8 января

— СК отменил опознание тела убитой Соколовым студентки СПбГУ — Тело убитой в Петербурге аспирантки нашли в реке, пишут СМИ