СК опубликовал видео из квартиры Соколова
Следственный комитет России опубликовал видео из квартиры убившего аспирантку СПбГУ доцента Олега Соколова. Ролик появился на YouTube-канале.
Отмечается, что в квартире Соколова было обнаружено множество старинных исторических предметов: рыцарские доспехи, мундиры, оружие.
В отношении Соколова прошло судебное слушание, по результату которого мужчину отправят под арест в СИЗО до 8 декабря.
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