Выпавшая с детьми из окна москвичка была женщиной без странностей, рассказала соседка

Соседка женщины, которая выпала вместе с детьми из окна девятого этажа на северо-востоке Москвы, рассказала, что погибшая была обычной женщиной и не имела никаких странностей. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам соседки, в последний раз она видела мать с детьми в субботу, 9 ноября, когда они гуляли во дворе.

«Обычная женщина была, без странностей, одевалась нормально», — сказала очевидец.

Москвичка выпала из окна с двумя детьми — полуторагодовалой девочкой и шестилетним мальчиком в понедельник, 11 ноября. Мальчик выжил, в настоящее время находится в больнице, девочка и женщина погибли.

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