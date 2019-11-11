Выпавшая с детьми из окна москвичка была женщиной без странностей, рассказала соседка
Соседка женщины, которая выпала вместе с детьми из окна девятого этажа на северо-востоке Москвы, рассказала, что погибшая была обычной женщиной и не имела никаких странностей. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам соседки, в последний раз она видела мать с детьми в субботу, 9 ноября, когда они гуляли во дворе.
«Обычная женщина была, без странностей, одевалась нормально», — сказала очевидец.
Москвичка выпала из окна с двумя детьми — полуторагодовалой девочкой и шестилетним мальчиком в понедельник, 11 ноября. Мальчик выжил, в настоящее время находится в больнице, девочка и женщина погибли.
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