На Камчатке началось извержение вулкана Ключевского

Из кратера Ключевской сопки активно выбрасывается дым, но даже это не помешало вулкану нарядиться в...
Владимир Войчук

На Камчатке началось вершинное извержение вулкана Ключевского. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя пресс-службы Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) Дальневосточного отделения (ДВО) РАН Юрия Демянчука.

Как отмечается, выбросы раскаленного материала появились в ночь на 11 ноября в кратере вулкана. Это впервые после трехлетнего молчания.

На протяжении последних месяцев происходили редкие одиночные выбросы.

«В инфракрасном диапазоне отмечалось свечение над кратером, однако только в ночь на 11 ноября свечение перешло в оптический диапазон, что свидетельствует о выходе свежей лавы», — сказал Демянчук.

Вулкан Ключевского расположен в 30 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района на правом берегу реки Камчатка, в 360 км от Петропавловска-Камчатского.

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