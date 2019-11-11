На Камчатке началось извержение вулкана Ключевского

На Камчатке началось вершинное извержение вулкана Ключевского. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя пресс-службы Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) Дальневосточного отделения (ДВО) РАН Юрия Демянчука.

Как отмечается, выбросы раскаленного материала появились в ночь на 11 ноября в кратере вулкана. Это впервые после трехлетнего молчания.

На протяжении последних месяцев происходили редкие одиночные выбросы.

«В инфракрасном диапазоне отмечалось свечение над кратером, однако только в ночь на 11 ноября свечение перешло в оптический диапазон, что свидетельствует о выходе свежей лавы», — сказал Демянчук.

Вулкан Ключевского расположен в 30 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района на правом берегу реки Камчатка, в 360 км от Петропавловска-Камчатского.

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