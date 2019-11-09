Задержанный в Польше украинский националист добился встречи с консулом

Задержанный в Польше замкомандира украинской националистической организации УНА-УНСО (организация запрещена в РФ — «Газета.Ru») Игорь Мазур смог встретиться с украинским консулом. Об этом рассказал «Украинской правде» замдиректора консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

По его словам, после задержания гражданина Украины консул срочно выехал к нему. Также им удалось встретиться и пообщаться. Они обсудили вопросы адвокатской защиты.

«Прорабатывается комплекс вопросов по защите прав задержанного гражданина Украины», — добавил Кирилич.

Предполагается, что Мазура задержали по запросу российской стороны рано утром 9 ноября в пропускном пункте «Дорохуск».

Верховный суд России признал УНА-УНСО экстремистской организацией, деятельность которой в России запрещена.

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