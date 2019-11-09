Дед Мороз выехал из Великого Устюга для путешествия по России

Всероссийский Дед Мороз начал свое путешествие по 28 городам страны в преддверии Нового 2020 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, Дед Мороз в субботу, 9 ноября, прибыл в Красноярск, где пробудет два дня.

За два месяца путешествия он посетит 28 городов - Красноярск, Томск, Кемерово, Барнаул, Новосибирск, Тюмень, Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Казань, Самару, Нижний Новгород, Саратов, Ставрополь, Краснодар, Воронеж, Тулу, Ярославль, Вологду, Череповец, Санкт-Петербург, Балашиху, Подольск, Щелково, Королев, Мытищи, Раменское и Москву.

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