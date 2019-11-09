Японский аэропорт остановил работу из-за беспилотника

Взлетно-посадочная полоса японского аэропорта Кансай была закрыта из-за появления неопознанного беспилотника, сообщает ТАСС.

Уточняется, что это уже второй случай за неделю.

7 ноября администрация аэропорта была также вынуждена закрыть полосу из-за дрона, в результате чего было перенесено 30 рейсов.

Служба безопасности аэропорта вместе с полицией анализирует записи камер слежения, чтобы определить траекторию движения БПЛА и его принадлежность.