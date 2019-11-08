Брат Шамсутдинова не верит в угрозы изнасилования брата в военчасти
Брат Рамиля Шамсутдинова, который устроил перестрелку в военной части в Забайкалье, не верит в том, что его брата хотели изнасиловать. Об этом он рассказал принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Как отмечается, братья смогли поговорить, и он узнал о версии случившегося от Шамсутдинова. По мнению брата солдата, в результате стрельбы которого погибли восемь человек, сообщения об угрозе изнасилования являются вбросом.
«Таких показаний он не давал, и нам ничего не рассказывал», — пояснил брат Шамсутдинова.
Однако, он утверждает, что солдата действительно хотели опустить головой в унитаз. Его брат боялся за честь и достоинство.
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