Бобры дважды стали причиной затопления улицы Кирова

Кировские бобры засыпали водопропускную трубу ветками и из-за этого улицу города затопило. Об этом РИА «Новости» сообщила мэрия.

Власти рассказали, что местные бобры захотели поднять уровень воды в местах своего обитания и устроили запруду. Они взяли ветки и засыпали водопропускную трубу. В результате их действий и прошедшего дождя, вода из трубы вылилась наружу. Вытекшая жидкость затопила местную дорогу и улицу.

Городские службы отправились на место и прочистили трубу, однако на следующий день бобры, вероятно, повторили свои действия.

Планируется, что после спада воды труба будет еще раз проверена на наличие веток и древесины.