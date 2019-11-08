Носители чеченского языка перевели слова Кадырова о наказаниях за оскорбления чести в сети

Носители чеченского языка перевели высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова о наказаниях за оскорбления чести в сети, которые были произнесены в ходе заседания правительства республики и позже использованы BBC в своей публикации. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По словам одного из переводчиков, слова об убийстве действительно прозвучали в речи Кадырова, но смысл их был не таков, как в британском агентстве.

«Если даже весь мир сгорит синим пламенем, если даже законы всех стран будут нарушены, мы разве оставим человека, который задевает честь?», — перевел слова главы Чечни переводчик.

Далее Кадыров говорит, что примет любое наказание в этом мире, но накажет оскорбившего честь.

Чеченский лидер считает, что надо таких людей выявлять, и использовать для этого закон и Конституцию.

Переводчик уверен, что подобные высказывания Кадыров сказал в гневе, и его слова несли вовсе не отрицательный смысл. При этом он отметил, что ментальность англичан отличается от чеченского, они могли просто не правильно понять суть слов и все воспринять буквально.

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