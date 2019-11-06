Российский паром с тысячей пассажиров сел на мель у берегов Стокгольма

Круизный паром «Принцесса Анастасия» сел на мель возле стокгольмского острова Лидингё, сообщает портал «Стокгольм сейчас» со ссылкой на шведскую морскую администрацию.

На момент происшествия на борту судна находились 1065 человек, корабль следовал обычным маршрутом из Стокгольма в Хельсинки. По предварительным данным, на пароме отключилось электричество. Вокруг корабля находятся несколько спасательных шлюпок.

Командир Стокгольмского центра спасения Тони Франк заявил, что на место происшествия направлены береговая охрана, служба спасения и полиция.

На данный момент информации о пострадавших не поступало.

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