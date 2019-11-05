СК в Омске начал проверку после эвакуации детей из сауны через окно
Следственные органы в Омске инициировали доследственную проверку из-за прорыва трубы в местной сауне, сообщается на сайте ведомства.
По предварительным данным, ночью 4 ноября в сауне «Берлога» посетители пострадали из-за прорыва трубы с кипятком. Из-за бездействия администрации клиенты были вынуждены самостоятельно эвакуировать детей через окно.
По информации ведомства, пострадавших среди детей нет.
Информация об инциденте была опубликована пользователем в социальной сети «ВКонтакте», а также представлена в ряде СМИ.
В настоящее время выясняются обстоятельства и причины произошедшего.
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