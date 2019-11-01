Появилось видео с места убийства экс-мэра Киселевска

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Следственный комитет России опубликовал видео с места убийства экс-мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева. Об этом сообщает сайт kp.ru.

Отмечается, что Лаврентьев был застрелен в собственном доме в поселке Верх-Чумыш.

Уточняется, что бывший чиновник успел выстрелить в одного из нападавших, нанеся ему смертельные ранения.

Источник рассказал, что место преступления покинули по меньшей мере пять автомобилей. Злоумышленники объявлены в розыск. Предполагаемым мотивом преступления названы неразрешенные вопросы в бизнесе.

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