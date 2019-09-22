Пираты освободили захваченных возле Камеруна российских моряков

Пираты освободили российских моряков, которые были захвачены у берегов Камеруна. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Отмечается, что освобожденные россияне были привезены в Германию.

По информации источника, пока неизвестно, когда моряки вернутся на родину. Предположительно, это произойдет на следующей неделе. Уточняется, что все россияне живы и здоровы.

Ранее сообщалось, что СМИ сообщили о начале переговоров с похитившими россиян у Камеруна пиратами.