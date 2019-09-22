Пираты освободили захваченных возле Камеруна российских моряков
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Пираты освободили российских моряков, которые были захвачены у берегов Камеруна. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
Отмечается, что освобожденные россияне были привезены в Германию.
По информации источника, пока неизвестно, когда моряки вернутся на родину. Предположительно, это произойдет на следующей неделе. Уточняется, что все россияне живы и здоровы.
Ранее сообщалось, что СМИ сообщили о начале переговоров с похитившими россиян у Камеруна пиратами.