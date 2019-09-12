Посольство РФ возмутилось переносом памятника маршалу Коневу в Праге

Российское посольство в Чехии негативно отреагировало на решение властей района Прага-6, которые захотели перенести памятник советскому маршалу Ивану Коневу в музей. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как отмечается, эта информация не стала неожиданностью для дипмиссии. В посольстве попросили, оставить памятник на том месте, где он находится в настоящее время.

«Именно районные власти инициировали кампанию вокруг мемориала, оскорбляющую память воинов Красной армии», — заявили в посольстве.

В посольстве добавили, что считают властей, которые приняли такое решение, виновными в сложившейся ситуации.

Ранее сообщалось, что власти Праги решили перенести памятник маршалу Коневу в музей.