Во Флориде мужчина вломился в чужой дом, чтобы позавтракать

Власти американской Флориды заявили, что взломщик проник в дом, приготовил себе завтрак, а проживающему в доме человеку сказал снова отправляться спать. Об этом сообщает The Associated Press.

По словам хозяина дома, он проснулся примерно в 4.00 во вторник, 3 сентября, и увидел человека, который готовил и ел. Когда житель вызвал полицию, взломщик сбежал. Правоохранительные органы смогли выйти на его след. Взломщиком оказался 19-летний моряк. Вероятно, он вошел через незапертую дверь и мог быть в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что грабитель, который вломился в особняк американской кантри-певицы Тейлор Свифт на Род-Айленде, снял обувь, так как хотел быть вежливым.