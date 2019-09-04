Слезоточивый газ применили в лагере мигрантов в Греции

Греческие полицейские применили слезоточивый газ в лагере временного размещения беженцев и нелегальных иммигрантов Мориа на острове Лесбос, где проживает 9 тыс. человек. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, правоохранители намеревались прекратить столкновения между мигрантами, забрасывающих друг друга камнями.

По предварительным данным, потасовка произошла после протеста несовершеннолетних, прибывших в страну без родителей. Около 300 детей выступили против условий содержания в лагере и потребовали перевезти их другое место.

Ранее сообщалось, что гонконгская полиция распылила слезоточивый газ во время протестов.