В Татарстане новорожденного бросили в пакете у магазина

Управление Следственного комитета (СК) по Татарстану проинформировало о новорожденном мальчике, которого обнаружили в полиэтиленовом пакете около одного из магазинов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что инцидент произошел в селе Черемшан на ул. Титова.

«По предварительным данным, ребенка обнаружил директор магазина», — говорится в заявлении.

Уточняется, что в настоящее время ребенок находится в перинатальном центре, расположенном в городе Альметьевск. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о покушении матери на убийство новорожденного.

Ранее сообщалось, что мать шестерых детей бросила младенца в больнице на Кубани.