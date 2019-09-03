В Татарстане новорожденного бросили в пакете у магазина
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Управление Следственного комитета (СК) по Татарстану проинформировало о новорожденном мальчике, которого обнаружили в полиэтиленовом пакете около одного из магазинов. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что инцидент произошел в селе Черемшан на ул. Титова.
«По предварительным данным, ребенка обнаружил директор магазина», — говорится в заявлении.
Уточняется, что в настоящее время ребенок находится в перинатальном центре, расположенном в городе Альметьевск. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о покушении матери на убийство новорожденного.
Ранее сообщалось, что мать шестерых детей бросила младенца в больнице на Кубани.