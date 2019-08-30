Васильева настоятельно рекомендовала запретить мобильные на уроках

Глава российского Минпросвещения Ольга Васильева заявила, что школьникам на уроках совсем не нужны мобильные телефоны. Она настоятельно попросила исключить их использование во время учебы, сообщает «Интерфакс».

По ее словам, во время образовательного процесса дети получают знания и телефоны им совсем не нужны. Он отметила, что не все московский школы с ней согласились, но она не будет менять свою позицию.

«Мы рекомендуем четко и жестко исключить использование мобильного телефона», — подчеркнула Васильева.

Она рассказала, что, по данным опроса общественности, запрет на использование мобильных в школе поддерживают 89% родителей, 90% учителей и 61% детей.

Ранее Васильева рассказала о проблеме российских школ.