В Бангкоке собака симулировала, чтобы разжалобить прохожих

В Бангкоке на улице живет собака, которая притворялась раненой для того, чтобы выпрашивать у людей еду. Об этом сообщает AOL News.

Отмечается, что животное начинает волочить заднюю лапу, когда к ней приближаются люди. По словам местной жительницы, собака уже несколько лет проделывает этот трюк.

«Я думаю, она так поступает, чтобы выпрашивать у людей еду», — сказала женщина.

Она добавила, что проверила лапу животного, но с ней оказалось все в порядке.

Ранее сообщалось, что король Таиланда приютил 13 собак, погибающих от голода.