Неизвестный сообщил о минировании дома родителей Зеленского

В правоохранительные органы поступило сообщение о минировании дома родителей президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такая информация в отделение киевской полиции поступила от анонимного источника.

Также в сообщении говорится о минировании еще нескольких зданий.

Неизвестный заявил, что взорвет дом родителей украинского лидера на выходных, 24-25 августа.

Ранее сообщалось, что на Украине задержали готовившего серию взрывов на День независимости мужчину.