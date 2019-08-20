Отравившего конфеты крысиным ядом в Саратове мужчину передали врачам
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Мужчину, которого задержали и подозревают в том, что он обсыпал прилавок с конфетами крысиным ядом, передали в руки медикам. Об этом сообщает РЕН ТВ.
До этого в Сети появился ролик, где подозреваемый, стоящий у прилавка с кондитерскими изделиями, посыпает их чем-то. Позднее вещество было опознано как крысиный яд.
По некоторым данным, мужчина 1988 года рождения страдает психическими заболеваниями.
В настоящее время специалисты проводят химический анализ конфет.
Ранее сообщалось, что в Саратове задержали мужчину, отравившего крысиным ядом конфеты.