Продолжительность жизни в России увеличилась за полгода

Глава российского министерства здравоохранения Вероника Скворцова рассказала, что за шесть месяцев 2019 года продолжительность жизни в стране предварительно возросла в среднем до 73,7 года. об этом сообщает ТАСС.

По словам Скворцовой, этот показатель улучшился на 0,7 года за аналогичный период 2018 года.

«Существенно улучшились показатели», — отметила Скворцова.

Она добавила, что рост продолжительности жизни увеличился за счет снижения смертности на 28,4 тыс. человек за шесть месяцев этого года.

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