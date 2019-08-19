Путин прокомментировал протесты в Москве

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Российский лидер Владимир Путин на встрече с французским коллегой Эммануэлем Макроном прокомментировал протесты в столице, передает РИА «Новости».

По словам президента России, у россиян есть право на мирные демонстрации, оно должно быть реализовано.

«Все это связано с электоральным циклом», — заявил Путин.

Он добавил, что до столкновения с властями или абсурда ситуацию доводить нельзя. Это будет нарушение закона, за которое будут привлекать к отвественности.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают оправданными жесткие действия со стороны правоохранительных органов для пресечения беспорядков.

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Вопрос по незарегистрированным кандидатам на выборах в Мосгордуму рассматривался в Центризбиркоме, однако и там было принято решение об отказе в регистрации. В частности, у одного из кандидатов насчитали среди подписантов 70 «мертвых душ».

Ранее эксперт рассказал о несостыковках в подсчетах «Белым счетчиком» численности участников акций протеста в центре Москвы.