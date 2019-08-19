Почти 40 рейсов задержано и отменено в московских аэропортах
close
В столичных аэропортах отменили и задержали почти 40 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».
По данным на 00.49 мск., во Внуково задержано девять рейсов и один отменен. В Домодедово задержано 19 рейсов и три отменено.
Кроме того, в аэропорту Шереметьево задержали шесть рейсов.
Информации об изменениях в расписании аэропорта Жуковский нет.
Ранее сообщалось, что прокуратура разъяснила права пассажиров при отмене рейсов.