Почти 40 рейсов задержано и отменено в московских аэропортах

В столичных аэропортах отменили и задержали почти 40 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

По данным на 00.49 мск., во Внуково задержано девять рейсов и один отменен. В Домодедово задержано 19 рейсов и три отменено.

Кроме того, в аэропорту Шереметьево задержали шесть рейсов.

Информации об изменениях в расписании аэропорта Жуковский нет.

Ранее сообщалось, что прокуратура разъяснила права пассажиров при отмене рейсов.