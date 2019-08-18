Двух россиян эвакуировали с горы Ушба в Грузии

Сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии эвакуировали с горы Ушба двух российских туристов. Об этом сообщает ведомство, передает ТАСС.

Отмечается, что россияне решили покорить Ушбу без гида. При подъеме на гору один из них повредил ноги и не смог самостоятельно передвигаться.

Уточняется, что после случившегося туристы вызвали спасателей, которые оказали им необходимую медицинскую помощь.

В настоящее время альпинисты находятся в больнице.

Ранее сообщалось, что три белорусских туристки пропали в горах Грузии.