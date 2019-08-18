В прокуратуре сообщили подробности об убившем всю свою семью подростке

В прокуратуре по Ульяновской области проинформировали о том, что убивший всю семью подросток не наблюдался у врачей. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам источника, семья тоже была благополучной. Предпосылок, которые могли привесит к убийству всех членов семьи, обнаружено не было.

«Он оставил записку, где написал, что решил не расстраивать родственников, это очень характерно для лиц, страдающих шизофренией», — рассказал источник.

Он добавил, что это является не точным диагнозом, а предположением.

Ранее сообщалось, что юноша был отличником, участвовал в олимпиадах и конкурсе «Умники и умницы». В ведомстве рассказали, что в предсмертной записке он объяснил, что решил совершить самоубийство и «забрать родственников с собой», чтобы их не расстраивать.