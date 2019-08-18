Онищенко оценил идею о тестировании работников на употребление алкоголя

Бывший главный санитарный врач России, доктор медицинских наук и депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал предложение Минздрава тестировать работников на употребление алкоголя. Об этом передает РИА «Новости».

По его словам, данное предложение в полной мере соответствует идеи реализации национальных проектов.

Депутат отмечает, что у россиян существует алкогольная зависимость.

Как заявляет Онищенко, инициатива Мнздрава является разумной и опирается на международную практику.

«Категорически одобряю», — подчеркнул Онищенко.

Ранее в Минздраве отметили, что цель предложения о тестировании работников на употребление алкоголя — снижение количества несчастных случаев на производстве.