В Ульяновской области погибли два человека после массового отравления

Два человека погибли в Ульяновской области из-за возможного отравления подсолнечным маслом. Об этом сообщает СУ СК по региону, передает РИА «Новости».

По информации ведомства, за последние дни с подозрением на отравление в больницы Ульяновска поступило семь человек, в том числе двое несовершеннолетних.

Отмечается, что жизни детей ничего не угрожает.

В настоящее время следствие выясняет все детали случившегося. Уточняется, что СК проверяет версию об отравлении пострадавших подсолнечным маслом.

Ранее сообщалось, что источник назвал возможную причину отравления жителей в Ульяновской области.