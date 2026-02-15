Пытался «избавиться от недуга»: в Челябинске мужчина напал с ножом на прихожан церкви

SHOT: мужчина напал с ножом на прихожан церкви в Челябинске из-за замечания

В Челябинске 25-летний мужчина напал с ножом на прихожан храма, ранив двух женщин. Причиной стало замечание от одной из них, что мужчина мешает службе. Как рассказали в МВД, нападавший состоит на учете в специализированном медицинском учреждении. По данным СМИ, в церковь он пришел, чтобы «избавиться от недуга». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В Челябинске мужчина напал с ножом на двух женщин в храме. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Прошествие произошло в церкви иконы Божией Матери «Нечаянная Радость», которая расположена на территории Городской клинической больницы №1. 25-летний мужчина во время утренней службы ранил двух прихожан — женщин 53 и 74 лет, рассказали в региональном Следственном комитете (СК) РФ.

«Пострадавших забрали на скорой, приезжала полиция для снятия отпечатков. Кто стоял ближе к алтарю, слышали только шум сзади и даже не поняли, что случилось. Потом уже приехала полиция, попросила остановить службу, чтобы снимать отпечатки, и всех попросили разойтись», — сообщила порталу 74.RU одна из очевидцев.

Life со ссылкой на SHOT уточнил, что обеих пострадавших уже госпитализировали. Женщины получили ранения брюшной полости — одну из них прооперировали.

Нападавшего задержали правоохранители. СК РФ возбудил уголовное дело по факту происшествия по статье о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ). 74.RU сообщил, что сейчас в храме все спокойно и он открыт для прихожан, однако вечернюю службу отменили.

Что известно о нападавшем?

По данным SHOT, 25-летнего мужчину, напавшего на прихожан храма, зовут Альберт Б. Официальный представитель МВД сообщила, что он состоит на учете в специализированном медицинском учреждении. Источник Ura.ru уточнил, что мужчина страдал психическим заболеванием.

«Думая, что молитва поможет избавиться от недуга, его и привели в церковь», — отметил собеседник издания.

Он добавил, что в храм нападавшего привела его мать. По информации СМИ, женщина работала в церкви и помогала там по хозяйству. В то же время в челябинской епархии заявили, что нападавший был постоянным прихожанином храма.

Причина нападения

Причиной нападения, как сообщил SHOT, стали замечания одной из прихожанок.

«Альберт стоял рядом с 74-летней пенсионеркой, которая, по словам очевидцев, сделала ему ряд замечаний, что он постоянно что-то бормочет, не снимает рюкзак и мешает проведению службы. Мужчина вышел из храма, вернулся через несколько минут с ножом и дважды ударил старушку», — говорится в публикации Telegram-канала.

При этом в челябинской епархии, комментируя происшествия, заявили изданию «Подъем», что у мужчины «никакого умысла не было», а сама ситуация «выеденного яйца дело не стоит».

«Это просто происшествие. К сожалению, человек оказался психически больным, душевнобольным. Никакого умысла там не было, никакого террористического акта или чего-то еще. Просто психически больной человек себя проявил», — подчеркнули в епархии.