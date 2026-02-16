Россиянам напомнили, когда частная клиника обязана принять по полису ОМС

Юрист Хаминский: россияне могут получить помощь в частных клиниках по ОМС

Полис обязательного медицинского страхования обязаны принимать все медорганизации, включая частные, если они участвуют в программе государственных гарантий бесплатной медицинской помощи. Об этом агентству «Прайм» сообщил руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

По его словам, право на получение помощи по ОМС действует на всей территории России вне зависимости от того, где был выдан полис.

Чтобы воспользоваться услугами частной клиники по ОМС, необходимо проверить, включена ли она в реестр медицинских организаций, работающих в системе обязательного медицинского страхования. Такие учреждения получают оплату за оказанные услуги от фонда ОМС за каждого пациента, предъявившего действующий полис.

Хаминский уточнил, что информацию о работе клиники в системе ОМС можно найти на сайте территориального фонда ОМС соответствующего региона либо на информационном стенде в самой медицинской организации. Если клиника участвует в системе ОМС, отказ принять полис и оказать помощь будет считаться незаконным.

Ранее юристы отмечали, что отказ в обследовании по ОМС из-за отсутствия талонов считается незаконным.