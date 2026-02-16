Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Общество

Россиянам напомнили, когда частная клиника обязана принять по полису ОМС

Юрист Хаминский: россияне могут получить помощь в частных клиниках по ОМС
Тарас Литвиненко/РИА Новости

Полис обязательного медицинского страхования обязаны принимать все медорганизации, включая частные, если они участвуют в программе государственных гарантий бесплатной медицинской помощи. Об этом агентству «Прайм» сообщил руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

По его словам, право на получение помощи по ОМС действует на всей территории России вне зависимости от того, где был выдан полис.

Чтобы воспользоваться услугами частной клиники по ОМС, необходимо проверить, включена ли она в реестр медицинских организаций, работающих в системе обязательного медицинского страхования. Такие учреждения получают оплату за оказанные услуги от фонда ОМС за каждого пациента, предъявившего действующий полис.

Хаминский уточнил, что информацию о работе клиники в системе ОМС можно найти на сайте территориального фонда ОМС соответствующего региона либо на информационном стенде в самой медицинской организации. Если клиника участвует в системе ОМС, отказ принять полис и оказать помощь будет считаться незаконным.

Ранее юристы отмечали, что отказ в обследовании по ОМС из-за отсутствия талонов считается незаконным.
 
Теперь вы знаете
Оспа обезьян в России, мораторий на тарифы ЖКХ и китайский Новый год. Что нового к утру 16 февраля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!