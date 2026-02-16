Размер шрифта
Богомаз сообщил, что Брянская область пережила самую массированную атаку БПЛА

Павел Бедняков/РИА Новости

Брянская область пережила самую мощную и массированную атаку, повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Вчера Брянская область пережила самую мощную и массированную атаку. Запуска такого количества БпЛА одновременно за сутки не было ни на один регион России», — написал он.

Губернатор рассказал, что после повреждений энергоструктуры была подключена резервная генерация. Тепло и энергоснабжение, пропавшие из-за атаки, восстановили в течение трех часов, добавил Богомаз.

15 февраля Богомаз сообщил о начале массированной атаки на Брянскую область. К вечеру в регионе были перехвачены более 170 беспилотников самолетного типа. Под удары попали энергообъекты, в связи с чем пропало электричество и отопление в пяти муниципальных образованиях области и частично в Брянске.

Ранее Гладков сообщил о серьезных повреждениях инфраструктуры Белгорода.
 
