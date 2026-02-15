«Я в жизни очень грустный человек». Интервью с Сергеем Буруновым

На телеканале СТС 15 февраля стартует новое реалити-шоу «Тайный миллионер». На экране звездные участники будут плести интриги и строить заговоры в стенах роскошного индийского дворца. Ведущим проекта стал актер и шоумен Сергей Бурунов. В интервью «Газете.Ru» он рассказал, почему поездка в Индию стала для него настоящим испытанием, порассуждал о состоянии современной российской киноиндустрии и назвал себя грустным человеком.

— Уже сегодня зрители увидят новый проект СТС «Тайный миллионер», съемки которого проходили в Индии. Вы уже говорили, что поездка стала для вас путешествием-потрясением. Что стало главным источником этого потрясения: Индия, формат шоу или вы сами в новых условиях?

— Честно? Ну Джайпур, конечно, город контрастов. Этот двадцать один день, я могу так сказать, не забуду никогда. Меня шокировало все, я не предполагал, что в XXI веке может быть такое, что люди могут жить в таких условиях, в абсолютной разрухе, бедности и антисанитарии. А я человек комфорта и очень чистоплотный. Для меня это, конечно, был гигантский стресс.

— Есть ощущение, что после возвращения вы изменились и похудели. Индия помогла?

— Скорее, в плане стресса помогла. Ведь все время нужно было быть собранным, сконцентрированным и в тонусе.

— Но вы заметно похудели! Пришлось отказаться от каких-то продуктов?

— Ну я не могу сказать, что прям от чего-то отказался, потому что мозг ограничения не любит, поэтому какие-то чит-милы себе позволяю. У меня есть список зеленых продуктов, которые можно. А так, в принципе, всю молочку, сахар, выпечку нужно убирать или минимизировать. Тогда все остальное можно. Все, что в лесу летает, бегает, прыгает и растет, можно.

— По каким блюдам или напиткам особенно скучали, находясь в Индии?

— По стейкам, поэтому первым делом, как только улетел из этого славного города Джайпура, нашел стейки и три дня подряд ел. Делал это со слезами на глазах, разговаривал с ними и ел.

— «Тайный миллионер» — проект, построенный на тайнах и интригах, но зрителя этим не удивишь. Что, на ваш взгляд, отличает это реалити от остальных?

— Конечно, я не ожидал, что участники начнут так трансформироваться. Деньги делают с людьми чудеса, а большие деньги — чудеса мгновенно. В целом, участникам было непросто: надо было долго жить во дворце, телефон у тебя забирают, это вечное напряжение, потому что не знаешь, кто же этот миллионер. В общем, нужно быть очень стрессоустойчивым, чтобы участвовать в таком телепроекте. Ну а для зрителей это приключение: где еще увидишь наших звезд в таком стрессняке в индийских условиях. Мы, кстати, первыми сняли российское реалити в Индии, этим тоже отличаемся.

— Индийское реалити получилось масштабным и, судя по вашему влогу, довольно изматывающим. Каких проектов вы ждете теперь — хочется чего-то спокойного или снова тянет в авантюры?

— Надо, конечно, это все пережить, переспать с этим. В целом, реалити — это очень тяжело , но опыт я получил колоссальный. Если говорить про телевизионные проекты, теперь меня мало чем напугаешь, я подготовлен. Поэтому в любом случае, если будет что-то интересное, почему нет? Только не в Индию…

— Где еще зритель увидит вас в ближайшее время?

— В «Новой теще», где мы снялись вместе с Гариком Харламовым, с Марией Валерьевной Ароновой и Екатериной Ковальчук. Это совершенно новая история, действие происходит спустя шесть лет. У Виктора новая жена и новая теща. А еще появляется его брат-близнец, и происходит то, что вы увидите уже 5 марта в кино. Очень много потешного будет. Много любви, нежности и теплоты в этом фильме. Я сыграл тестя Гарика Харламова — такого веселого дядю с длинными волосами и усами, который не потерял страсть по отношению к своей супруге, что, собственно, мы с Марией Валерьевной и демонстрируем в этом кино.

Еще один интересный проект — романтическая комедия «Комментируй это» с Александром Петровым и Юлией Хлыниной, Ирой Горбачевой и Тихоном Жизневским. История простая: пара переживает кризис отношений и решается на развод. Но им в качестве эксперимента предлагается месяц и человек, который комментирует сначала мысли одного, а потом мысли другого. И они через преодоление своего эгоизма, страхов, заблуждений и иллюзий приходят все-таки к любви. Интересный путь зрители пройдут с героями, так что рекомендую посмотреть. А я играю начальника героя Александра Петрова — не совсем здорового и очень одинокого человека. И еще одна премьера в кино — продолжение «Домовенка Кузи», в котором мы с Харламовым вновь подарили свои голоса двум обаятельным существам: Кузе и Нафане.

— По какому принципу вы сегодня соглашаетесь или отказываетесь от проектов? Что должно быть в сценарии или в роли, что Сергей Бурунов сказал: «Да, это мое»?

— В качестве кого я там буду, зачем мне это нужно? Соответственно, и в кино тоже главное — глубинный смысл, четко сформулированная идея, почему именно я должен играть эту роль, зачем она мне.

— В 2020 году вы сказали: «Если говорить о сериалах и кино в России, мы находимся в палеозойском периоде». Как считаете, изменилась ли отечественная киноиндустрия за прошедшие пять лет?

— Изменилась, и не в лучшую сторону, потому что все превратилось в фастфуд. Это и отсутствие глубинных смыслов, и отсутствие вкуса, и отсутствие понимания процессов как таковых. Просто все быстро навалили в кучу: вот тебе и котлета, и булка, какой-то винегрет. Быстро все прошло и слава богу, давайте дальше. А о чем мы снимаем кино, зачем, какая идея? А когда ее нет, все не знают, что с этим делать. Так что, в погоне за количеством страдает качество.

— Но есть хоть что-то из свежего, что вас впечатлило?

— Из зарубежных: замечательный сериал досматриваю «Последний рубеж», еще «Хищник. Планета смерти». Меня, конечно, разорвало в клочья от невероятной красоты, с точки зрения эстетического видеоряда и самой идеи. «Франкенштейна» посмотрел, в каких-то моментах даже слеза навернулась. «Орудия» — потрясающий мистический триллер, можно сказать ужастик. Но как он сделан? Лихо! «F1» с Брэдом Питтом, потому что там был разработан метод съемок очень интересный, такой, что я два с половиной часа просто как парализованный смотрел. Из российских отмечу «Камбэк» с нашим Александром Андреевичем Петровым.

— Вы как-то сказали, что хотите «поэкспериментировать со своей природой» — отойти от комедийного жанра и попробовать себя в чем-то другом. А если представить, что завтра вам предложат любую роль, без ограничений, кого бы выбрал Сергей Бурунов?

— Сложный вопрос. Все зависит от сценария и от идеи, от того, какие смыслы туда заложены. Конкретного героя, которого я хотел бы сыграть, наверное, нет. Роли — это как любовь. Они приходят с небес, а там уже влюбишься или нет.

— Вы — человек с блестящим чувством юмора (и это не лесть!). А вас самого легко рассмешить?

— У меня нет чувства юмора. Я шутить не люблю и другим не дам (смеется). Я в жизни очень грустный человек, потому что у меня нарушился дофамино-серотониновый обмен. У меня серотонина маловато, как и у всех веселых людей. Нет, я шучу, конечно! Но моя девушка говорит, что у меня нет чувства юмора : она шутит все время, а я не смеюсь. А меня самого легко рассмешить — я люблю похохотать!

— Вы часто шутите о себе, о профессии, о страхах. Но если без иронии — есть ли что-то, чего Сергей Бурунов по-настоящему боится сегодня?

— Да почти всего. У меня полно страхов!

— Вы недавно рассказали, что побороли алкогольную зависимость и не пьете уже шесть лет. Насколько сложно оставаться трезвым человеку публичному, постоянно находящемуся на съемках, премьерах, презентациях? Что помогает вам удерживать этот баланс?

— Конечно, поход к психотерапевту необходим, это гигиена мозга, потому что все накапливается и чревато трагическими болезнями, пластырем такое не заклеишь, йодом не помажешь. Надо разбираться со своей семьей, со своей виной, со стыдом. Вот у нас этого очень много в профессии: стыда, вины, жалости к себе, опасных, очень деструктивных механизмов, которые мешают жить. Это, так сказать, терапия для ментального здоровья, иначе можно сойти с ума. Еще это инструмент образования и познания себя, как управлять своей жизнью, потому что боли очень много, и ее никуда не деть, заливать алкоголем или наркотиками, понятно, куда это приведет. Поэтому я рад, что я в терапии, где нашел ответы на очень многие вопросы, и я безмерно благодарен своему психотерапевту.