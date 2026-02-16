В России вынесли приговор хакеру, укравшему 7 тыс. сертификатов «Детского мира»

Бастрыкин: россиянину дали 5 лет колонии за хакерскую атаку на «Детский мир»

Суд приговорил к 5 годам лишения свободы хакера, причастного к атаке на информационную систему компании «Детский мир» и хищению более 7 тыс. подарочных сертификатов. Об этом в интервью «Интерфаксу» сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

По его словам, следствие установило причастность к преступлению Эмиля Галеева. В 2022 году он и двое его сообщников арендовали шесть виртуальных серверов, установили инструменты анонимизации и создали вредоносные программы. В течение 12 дней они использовали их для атаки на систему компании, подобрав пароли к 7 тыс. подарочных сертификатов и скопировав их в собственную базу данных.

Как отметил Бастрыкин, в ходе технического анализа массива цифровых данных, включавшего более 5 тыс. IP-адресов, коды и алгоритмы вредоносных программ, следователям удалось восстановить последовательность действий хакеров, определить их сетевые идентификаторы и используемое оборудование.

В итоге Галееву назначили наказание в виде пяти лет колонии и штрафа в размере 500 тыс. рублей. Двое его подельников скрылись, они объявлены в международный розыск и заочно арестованы.

Ранее хакера осудили на 16 лет за госизмену и атаки на объекты критической цифровой инфраструктуры России.